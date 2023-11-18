مركز الاتصال ببلدية الشارقة يستقبل 872 بلاغاً

المصدر: الشارقة – البيان

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أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن مركز الاتصال التابع لها على الرقم 993، فعّل خطة الطوارئ للتعامل مع بلاغات الأمطار، بزيادة عدد الموظفين للتعامل مع جميع البلاغات على وجه السرعة وتحويلها للفرق المعنية في الميدان، حيث استقبل المركز 872 بلاغاً حول حالة عدم الاستقرار الجوي.

خطط

وأكد خالد بن فلاح السويدي البلدية، أن الخطط الاستباقية والاستجابة السريعة لمركز الاتصال ساهمت بشكل كبير في السيطرة على تجمعات مياه الأمطار، حيث عملت جميع الفرق على التنسيق المشترك وفقاً للقطاعات التي تم تحديدها في وقت سابق.

وأوضح مدير خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة، أن مركز الاتصال يعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى استجابة، وخلال وقت قياسي للتعامل مع البلاغات – خصوصاً - تجمعات مياه الأمطار، وما نتج عن حالة عدم الاستقرار الجوي كسقوط الأشجار وغيرها.

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