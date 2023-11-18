ضمن «الفارس الشهم 3» ولليوم الـ 13 .. 45 طائرة إغاثة إماراتية للأشقاء الفلسطينيين في غزة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية «الفارس الشهم3» وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده 45 طائرة لليوم الـ 13 من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

ويأتي إرسال المساعدات، في إطار حملة «تراحم من أجل غزة» المتواصلة، والتي أطلقتها الإمارات أكتوبر الماضي، لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً من الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمها الأطفال والنساء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز