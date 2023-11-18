الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب على البحر والجزر، مع احتمال تكوُّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:45، والمد الثاني عند الساعة 07:19، الجزر الأول عند الساعة 09:11، والجزر الثاني عند الساعة 23:43.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:49، والمد الثاني عند الساعة 02:40، والجزر الأول عند الساعة 08:01، والجزر الثاني عند الساعة 19:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 85 35

دبي 29 22 80 30

الشارقة 28 20 85 35

عجمان 29 23 85 35

أم القيوين 28 20 85 35

رأس الخيمة 29 20 85 30

الفجيرة 28 22 85 30

العـين 30 20 75 30

ليوا 30 20 85 35

الرويس 30 21 85 30

السلع 29 22 80 30

دلـمـا 28 23 75 35

طنب الكبرى 28 23 80 40

طنب الصغرى 28 23 80 40

أبو موسى 28 23 80 40.

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