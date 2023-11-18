طرق دبي تُطَوِّر مسارات عددٍ من خطوط الحافلات لتحسين مستوى التنقّل اليومي للركاب

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عزمها تطوير عدد من خطوط الحافلات العامة من خلال إجراء تعديلات على مسارات هذه الخطوط بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب ليصلوا وجهاتهم المختلفة في الإمارة بشكل أكثر سلاسة وراحة.

وسيشمل التعديل إعادة تسمية عدد من الخطوط على النحو التالي: تبديل الخط رقم 11A بالخطين 16A و 16B، حيث يبدأ الخط 16A من فرع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العوير وصولاً إلى محطة حافلات سوق الذهب، بينما يعود الخط 16B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات سوق الذهب إلى فرع الإقامة وشؤون الأجانب في العوير .

وتبديل الخط 20 بالخطين 20A و20B حيث يبدأ الخط 20A من موقف حافلات النهدة إلى موقف حافلات ورسان 3 بينما يبدأ الخط B20 في الاتجاه المعاكس من موقف حافلات ورسان 3 إلى موقف حافلات النهدة.

وتبديل الخط 367 بالخطين ـ36A و36B حيث يبدأ الخط 36A من موقف واحة السيليكون هاي بي إلى محطة حافلات اتصالات بينما يبدأ الخط 36B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات اتصالات إلى موقف واحة السيليكون هاي بي، والهدف من اتخاذ هذه الإجراءات يَنصبُّ على الإسهام في تحسين التنقل اليومي للركاب.

كما سَتُجرى تعديلات على بعض مسارات الخطوط وهي خط 21 الذي لن يخدم محطة مترو أون باسيف، وخط 24 الذي تم تقليص مساره في دبي فستيفال ستي، والخط 53 الذي تم تمديد مساره إلى محطة حافلات المدينة العالمية، والخط F17 الذ تم تقليص مساره ليبدأ من محطة أون باسيف، والخطان F19Aو F19B اللذان تم تقليص مساريهما للمرور على موقف حافلات مترو الخليج التجاري جهة الجنوب 2، والخط H04 الذ تم تحويل مساره ليمر عبر سوق حتا. وتأتي هذه التعديلات كذلك بهدف تقليل زمن الرحلة لضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بشكل أسرع.

أما الخطوط 10, 21, 27, 83, 88, 95, 32C, 91A, X28, X92, X94 تم نقل موقع موقف مترو ماكس جهة الجنوب إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 2 إلى داخل شارع الخدمة وذلك لتقليل مسافة المشي للوصول للحافلات. أما الخطوط 29، 61، C26، فقد تم نقل موقع موقف حافلات مترو ماكس، الذي تمر به هذه الخطوط إلى محطة حافلات الجافلية.

هذا وسَتُجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على زمن أوقات رحلات (33) خطاً آخر للحافلات وهي: 5, 15, 21, 24, 28, 31, 34, 44, 50, 51, 53, 61, 64, 95A, 96, C04, C28, E102, F01, F15, F26, F17, F19A, F19B, F24, F30, F31, F41, F48, F53, F54, F81, H04.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

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