بيع 12 قطعة أرض بـ 3.35 ملايين درهم في مزاد عجمان العقاري

المصدر: عجمان - وام

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نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مزاداً عقارياً تم خلاله عرض مجموعة من الأراضي السكنية والاستثمارية في كل من «الحليو 2» و«الزاهية».

وشهد المزاد ــ الذي عقد في فندق عجمان سراي بحضور المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في شراء العقارات المعروضة ــ بيع 12 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت 2160 متراً مربعاً.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن المزاد العقاري حقق أهدافه المرجوة وشهد إقبالاً واسعاً بالنظر إلى ملاءمة الأراضي المعروضة لمتطلبات شريحة واسعة من المستثمرين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأراضي المباعة 3.35 ملايين درهم.

وأضاف المهيري إن الآلية الجديدة المتبعة لإقامة المزادات العقارية في إمارة عجمان تمثل جزءاً رئيسياً من خطة التحديث والتطوير المستمر الذي تنتهجه الدائرة لمواكبة التنمية المتسارعة والتطور الملحوظ الذي تشهده إمارة عجمان على كل الصعد والبيئة الاستثمارية المثالية والمناخ الاقتصادي الداعم والمحفز الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ومن جانبه قال يوسف راشد الشامسي رئيس لجنة المزادات بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الأراضي المطروحة في المزاد تتراوح مساحاتها بين 160 و280 متراً مربعاً.. مؤكداً أن الدائرة حرصت على تسليم المستثمرين ملكيات الأراضي بشكل فوري ومباشرة بعد تسجيل قطعة الأرض في مكان انعقاد المزاد.

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