تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2023 يُقام في أبوظبي

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يُقام «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة في أبوظبي في الفترة من 17 نوفمبر 2023 إلى 9 مارس 2024، ويقدم مجموعة من الفعاليات التراثية والترفيهية.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للمهرجان عن مجموعة فعالياته بمشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتأتي في مقدمة أهم فعاليات المهرجان الاحتفالات الوطنية «مسيرة الاتحاد»، وتمثِّل أبرز الاحتفالات وأهمها، حيث تقدِّم صورة تعكس الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، وتبرز الوحدة والتلاحم الوطن .

وسيكون للاحتفال بالعيد الوطني برامج وأنشطة وفعاليات خاصة به بمشاركة شعبية ورسمية من الجهات الحكومية احتفالاً بهذا اليوم المجيد.

ويعمل المهرجان على إبراز أوجه التراث الشعبي عبر الصناعات اليدوية والحِرف والفنون التقليدية في القرية التراثية، التي تمثِّل وجهةً للتعرُّف على التراث الإماراتي، حيث تتشكِّل القرية من البيئات الأربع للحياة القديمة في دولة الإمارات، وهي البيئة الصحراوية والبحرية والجبلية والزراعية، وما تمتاز به من سمات وحرف وأدوات وفنون وحلي، مع عرض المنتجات اليدوية والسوق الشعبي للملابس والأدوات والعطور وأشهر الأطباق الإماراتية.

ويحفل المهرجان بعدد من المسابقات يأتي في مقدِّمتها جائزة سموّ الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي، لتشجيع المزارعين ودعمهم وتحفيز الأنشطة الزراعية المختلفة. وتتضمَّن الجائزة عدداً من الفروع والأقسام، منها مسابقات الفئات الزراعية، ومسابقات الفئات الغذائية، ومسابقات الثروة الحيوانية والمسابقات التوعوية والترويجية مع 11 مزاداً للحلال و9 مهرجانات زراعية متنوِّعة.

ومن أهمِّ المفاجآت «محمية النوادر» التي تتيح لزوّار المهرجان التعرُّف على بعض نوادر الحيوانات والطيور وجوانب من الحياة البرية، وهي دعوة إنسانية للحفاظ على الحياة البرية وحماية هذه الكائنات من الانقراض. ويطلق المهرجان أكبر برنامج تلفزيوني للمسابقات يحمل اسم «تيفان لول»، أي أيام زمان، وهو برنامج معني بالتراث الإماراتي بمختلف أشكاله المادية والمعنوية من فنون وأشعار وألغاز وأهازيج وأمثال وألعاب شعبية وحرف يدوية وغيرها، وسيقدِّم البرنامج جوائز قيمة للمشاركين ويُبَثُّ على قنوات تلفزيون أبوظبي.

وسيكون للغناء مكانٌ في المهرجان عبر برنامج من الحفلات الغنائية يُقدَّم على مسرحه الرئيسي ويشارك فيه أبرز فناني الإمارات والمنطقة مع الفرق الفنية الشهيرة.

ولعشّاق المرتفعات يقدِّم المهرجان تجربةً فريدةً من خلال المطعم الطائر، حيث سيتمكَّن عشّاق المرتفعات والتجارب الغريبة من تناول وجباتهم على ارتفاع كبير.

ومن الفعاليات الجديدة بالمهرجان سيجد عشّاق البر والتخييم والأجواء الطبيعية فرصة سانحة للتجربة من خلال «قرية التخييم» التي ستُفتَتَح في 27 ديسمبر 2023 وتتواصل أنشطتها وبرنامجها خلال شهر رمضان الكريم، وهي تتيح للمشاركين فرصة لمعايشة الأجواء الطبيعية وتجربة حياة البر وسط الهواء الطلق والمناظر الطبيعة بكلِّ تفاصيلها .

ويتضمَّن المهرجان قرية الأطفال، التي توفِّر للأطفال بيئة آمنة مريحة يستمتع فيها الأطفال بالعديد من البرامج والفعاليات وورش العمل والاستكشاف واللعب والتعلُّم .

وسيشهد الزوّار استعراضات وفنون الدول والشعوب عبر مسيرة الحضارات تشمل مشاركة فنانين ومشاهير من تلك الدول.

ومن أبرز الفعاليات الجديدة في مهرجان 2023 «الشارع الصيني» الذي يمثِّل شارعاً صينياً حياً بكلِّ تفاصيله وديكوراته وأفراده ومنتجاته، ليتمكَّن الزوّار من استكشاف حضارة الصين ومأكولاتها مع مشاهدة عروض فنية تمثِّل شعب الصين العريق.

وتبقى مدينة الألعاب الترفيهية إحدى أهم فعاليات المهرجانات. وتضمُّ مدينة الألعاب، التي تعدُّ الأكبر والأضخم من نوعها في المنطقة، عدداً من الألعاب المشوِّقة يضاف إليها بيت الرعب بكلِّ ما يحمل من طرافة ومتعة .

ويستقبل المهرجان العام الجديد 2024، بعدد من الفعاليات والعروض والتي ستصل ذروتها مع أول دقيقة في العام الجديد، حيث تنطلق الألعاب النارية وعروض الطائرات المسيرة والموسيقى. وسيشهد احتفال رأس السنة تسجيل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مهرجان الألعاب النارية الذي سيستمر 40 دقيقة، وهو أطول زمن يمكن عرضه للألعاب النارية في العالم. وستتواصل عروض الألعاب النارية خلال أيام المهرجان أيضاً. وستقدِّم نافورة الإمارات كلَّ ليلة عروضاً مليئة بالأنوار والألوان والموسيقى، وعروض الليزر مع الشاشات العملاقة لتدفُّق المياه .

ومن أبرز الفعاليات في المهرجان «سباق جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة»، و«مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور»، ومهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وفئة 22 قدماً. ويحظى عشّاق السيارات بمتابعة أحدث الإضافات على هياكل ومحركات السيارات القديمة في مسابقة «كاستم شو». ومن الفعاليات اليومية الممتعة في المهرجان حديقة أبراج الأضواء، وهي حديقة متكاملة تجمع بين الأضواء والزهور مع الفِرَق الاستعراضية التي ستقام فنونها في الحديقة. وسيكون لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي دورٌ عبر عروضها ومعزوفاتها العالمية والعربية والتراثية، ومنها «العيالة والحربية».

ويتضمَّن المهرجان جناحاً خاصاً ستُجرى فيه مسابقات الألعاب الإلكترونية للحصول على لقب «أفضل لاعب». وييتيح المهرجان لمشجعي كرة القدم أيضاً مشاهدة مباريات أهم بطولتين خلال فترة المهرجان مجاناً، وهما بطولة كأس الأمم الآسيوية، وبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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