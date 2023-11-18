دولة الإمارات وسلطنة عمان.. تاريخ مشترك وأخوة راسخة

المصدر: البيان

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العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعكس تاريخاً مشتركاً وأخوة راسخة ممتدة، وروابط عميقة، تثمر تعاوناً كبيراً في كافة المجالات.

علاقات أخوية مثمرة

24 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وعمان خلال النصف الأول من 2023

48.7 مليار درهم حجم التجارة البينية العام 2022

سلطنة عُمان الثانية عربياً وخليجياً والسابعة عالمياً في حجم استقبال الصادرات الإماراتية.

الإمارات الأولى عالمياً في قائمة التجارة السلعية التي تستوردها سلطنة عمان العام 2022.

23 % من التجارة الخارجية السلعية لسلطنة عمان مع العالم تستحوذ عليها الإمارات.

15 مليار درهم قيمة الاستثمار المباشر المتبادل بين الجانبين.

13 اتفاقية ومذكرة تفاهم رئيسية مشتركة موقعة بين الجانبين في مجالات مختلفة.

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