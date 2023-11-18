حمدان بن محمد يهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد. سائلاً الله أن يديم على السلطنة وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لسلطنة عمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين … داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.».

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