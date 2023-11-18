بلدية الشارقة تؤكد السيطرة التامة على تجمعات مياه الأمطار

المصدر: البيان

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أكدت بلدية مدينة الشارقة السيطرة على تجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الشارقة بفضل المعدات والآليات المتنوعة وكوادر العمل التي تواصل العمل على مدار الساعة وفقاً لخطة الطوارئ التي وضعتها البلدية من قبل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار واللجان التابعة لها في كافة القطاعات.

وأفاد خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين أن العمل مستمر على مدار الساعة لسحب التجمعات من كافة الطرق والشوارع في مدينة الشارقة باستخدام الصهاريج والمضخات وتصريف المياه من خلال فتحات التصريف وأحواض التجميع ما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والسيطرة على تجمعات المياه ما يعكس الكفاءة العالية في التعامل مع حالات الطوارئ.

ونوّه السويدي إلى أن البلدية تتعامل مع جميع البلاغات وتعمل الفرق في الميدان منذ ساعات الفجر الأولى بالتعاون مع الجهات المعنية التي تذبل جهوداً كبيرة في كافة المناطق مشيداً بالتنسيق المشترك وتعاون الجمهور بالالتزام بالتعليمات والإرشادات.

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