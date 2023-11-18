محمد بن راشد: نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق يومهم الوطني المجيد

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد .. ومسيرة نهضتهم المباركة … داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار .. ويديم بين شعبينا الأخوة والمحبة..»

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