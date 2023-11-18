«البنية التحتية» تحتوي تبعات الأمطار والبلاغات الطارئة

المصدر: دبي — أحمد يحيى

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أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية تعاملها مع جميع البلاغات الطارئة التي وصلتها جراء هطول الأمطار باستجابة سريعة وتحرك فعال.

حيث شكلت فرق طوارئ موزعة على الطرق الاتحادية وكل المناطق المتأثرة بهطول الأمطار بغزارة، بهدف مواجهة تبعاتها بشكل سريع والعمل الفوري على تصريف المياه المتجمعة وإزالة الرمال عن الطرقات، وتوفير الآليات والمضخات لسحب ونقل المياه المتجمعة.

وانحصرت تبعات الأمطار التي هطلت على مناطق متعددة بالدولة بتجمعات المياه البسيطة، والتي لم تؤثر على الحركة وجاهزية هذه الطرق، فيما تواجدت فرق عمل الوزارة بالميدان بشكل سريع لمتابعة الوضع عن كثب والاستعداد لأي ظروف طارئة

وتتابع الوزارة كل المحاور والطرق الاتحادية للتأكد من جاهزيتها، خصوصاً في المناطق التي لها طبيعة جغرافية خاصة، مثل الأودية والطرق الجبلية والمناطق المنخفضة، حيث تبادر إلى التعامل مع هذه الحالات، من خلال توجيه صهاريج سحب المياه لسحبها سريعاً للتسهيل على مستخدمي هذه الطرق وتعزيز السيولة المرورية فيها وضمان عدم حدوث أي آثار سلبية على جاهزية وجودة وسلامة الطرق.

وتتمتع طرق الدولة والبنية التحتية فيها بجاهزية كبيرة لمواجهة أحوال الطقس الطارئة، ودائماً ما تكون فرق عمل الوزارة مستعدة بشكل كبير للتحرك سريعاً والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

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