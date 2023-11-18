الرئيس التنفيذي لاتصالات للخدمات القابضة لـ«البيان »: حلول مبتكرة لإدارة الطاقة تخفض الاستهلاك وتوفر التكاليف

المصدر: دبي- وائل نعيم

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تقدم «اتصالات لإدارة المرافق» حلولاً شاملة ومبتكرة لعملائها، تتضمن مبادرات في مجال الاستدامة وحلولاً لإدارة الطاقة، تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتوفير التكاليف.

وذلك من خلال تكنولوجيا الإنترنت الأشياء (IoT)، واستخدام المكثفات الخارقة Supercapacitor Chargers Units، وتقديم حلول التبريد الفعالة Free Cooling، إلى جانب تقديم صيانة تنبؤية Predictive Maintenance تسهم في زيادة عمر الأصول وتقليل استهلاك الطاقة بشكل فعال ومتميز، ما يسهم في توفير ملموس في فوترة الطاقة.

وقال معمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لاتصالات للخدمات القابضة لـ«البيان» على هامش معرض «ويتيكس ودبي للطاقة 2023»: نعمل حالياً على استكشاف ابتكارات جديدة لزيادة استخدام مصادر الطاقة الخضراء بشكل مكثف، وذلك تماشياً مع التزامنا الراسخ بتقليل البصمة الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لافتاً إلى أن «اتصالات لإدارة المرافق» تعرض في معرض ويتكس 2023 حلولها المتطورة في مجالات توفير الطاقة والتكنولوجيا، وتقدم حلولاً فعالة لتوليد الطاقة البديلة، واستخدام المكثفات الخارقة Supercapacitor Charger ذات عمر يتجاوز 10 سنوات، كما تقدم حلولاً لاستخدام الشواحن الكهربائية للسيارات الكهربائية، مساهمين بذلك في دعم حلاً متكاملاً نحو مجتمع أخضر ومستدام.

توعية تقنية

وأضاف: إن «اتصالات لإدارة المرافق» تسعى دوماً لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات، وتقوم بدعم ورعاية المعارض الدولية والإقليمية، التي تقام في الدولة، إيماناً منا بأهمية نشر التوعية التقنية، وتوسيع مدارك عملائنا في مجال الصيانة في مختلف المجالات.

جاءت مشاركتنا كراعٍ فضي في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية تعبيراً عن التزامنا بتعزيز استخدام الطاقة البديلة، وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات الحيوية.

وأشار إلى أن «تشارج أند جو»، الشركة الثانية المشاركة في المؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية، تشارك مع شركة «اتصالات لإدارة المرافق»، وهي إحدى شركات اتصالات للخدمات القابضة، وقدمت الشركة عرضاً مميزاً حول أنواع الشواحن الكهربائية المتنوعة المخصصة للسيارات الكهربائية.

شواحن كهربائية

وعرضت «تشارج أند جو» شاحن ميغا واط الوحيد في العالم، والذي سيقدم خدمات الشواحن الكهربائية، بالتعاون مع أبرز شركات تصنيع الشواحن في العالم، ويهدف العرض إلى تسهيل وتحسين عملية شحن السيارات الكهربائية في جميع المواقع، وذلك من خلال حلول بسيطة وفعالة.

وتعكس هذه المبادرة التزام «تشارج أند جو» بدعم المبادرات المستدامة، وذلك في إطار العام الدولي للاستدامة. تسعى الشركة إلى تحفيز استخدام السيارات الكهربائية وتقديم بيئة أنظف وأكثر نقاء، كما أنها تسعى لتحفيز المشاركين في المؤتمر على اتخاذ خطوات إيجابية نحو مستقبل صديق للبيئة، ترجمة لالتزامها بتقديم حلول متطورة في مجال الطاقة الكهربائية، والمحافظة على بيئة صحية ومستدامة.

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