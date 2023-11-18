مشاركة غير مسبوقة في الدورة الـ25 من «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية دورته الخامسة والعشرين بنجاح كبير، ومشاركة غير مسبوقة.

حيث استقطب المعرض نحو 2600 شركة من 62 دولة حول العالم، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية، وتضمّن 24 جناحاً عالمياً من 16 دولة، وأشاد زوار المعرض بالتقنيات المتطورة والحلول المبتكرة، التي عرضتها الشركات والمؤسسات، خلال فترة المعرض.

وتفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، عدداً من الأجنحة والمنصات المشاركة في المعرض، وأثنى معاليه على المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة، التي تم عرضها في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» هذا العام.

والتي ركزت على أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقنيات تحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وأنظمة تخزين الطاقة، والألواح الشمسية والخلايا الشمسية المتطورة، والشبكات الذكية، وتقنيات المدن الذكية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتخزين الطاقة، والكشف عن تسريبات المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من تقنيات تعزيز الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه.

افتتاح

وشهد معالي الطاير في اليوم الأول للمعرض افتتاح الجناح السويسري في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، بحضور أنجليكا شمب، القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي والإمارات الشمالية، واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز الحلول والتقنيات، التي توفرها الشركات السويسرية لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والمياه.

كما جال معالي الطاير على عدد من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، بما في ذلك روسيا، وكوريا، وبلجيكا وهولندا، واطلع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، التي توفرها الشركات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة، والمياه، والشبكات الذكية، وزار معالي الطاير كذلك منصات بلدية دبي، وشركة إعمار العقارية.

و«وصل» للعقارات، وهيتاشي للطاقة، وتيسار، و«كي إي سي»، و«لوسي إلكتريك»، و«الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية»، و«غلف إيترنيت»، و«كابلات الرياض»، و«تاتا»، و«سينتور»، و«لارسن آند توبرو»، و«إيه جي باور»، و«نانوصن»، والنصر للمقاولات، وهيونداي إلكتريك، والواحة الخضراء للمقاولات، وشركة عرعر يوتيليتي.

استقبال

واستقبل معالي سعيد الطاير عدداً من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في منصة الهيئة في المعرض، من بينهم كارل ريختر، القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي والإمارات الشمالية، حيث اطلع القنصل الهولندي على أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتعرف إلى أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الاستدامة، كما تسلم معالي الطاير شهادة تقدير للهيئة من أنيت غوثر، رئيس المبيعات في شركة «دييل» الألمانية للعدادات الذكية، بمناسبة توريد مليون عداد مياه ذكي للهيئة تسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه.

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