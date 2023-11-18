48 جلسة تناقش استدامة الطاقة والمياه والمركبات الكهربائية والمدن الذكية

المصدر: دبي ـ وام

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شهد اليوم الثالث والأخير من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 تنظيم 48 جلسة نقاشية بمشاركة باقة من الخبراء والمختصين العالميين في مجالات استدامة الطاقة والمياه، والمركبات الكهربائية والتقنيات الإحلالية والمدن الذكية والمستدامة والاقتصاد الدائري والحوكمة وغيرها.

تنظيم

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتناولت الندوات الرئيسية مواضيع: «شبكات الجهد المنخفض: كيف يصبح الميل الأخير هو الميل الأول»، «كفاءة الطاقة واستدامتها وترشيدها»، «التوأمة الرقمية من أجل الاستدامة»، «اليوم الذي يتضمن الغد: منظور الاستدامة لشركة TCS للأبحاث والابتكارات»، «الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر)».

«الذكاء، الأمان، والاستدامة لا تتطلب مشاريع ضخمة»، «محول إيكوبلس 2030»، «محول أخضر - لقطاع الصلب الذي يحتوي كميات قليلة من الكربون»، «التقنيات الإحلالية/ الناشئة/ المبتكرة في مجال الطاقة والمياه والبيئة»، «تحسين الكفاءة التشغيلية والجودة والصحة والسلامة والبيئة وإعداد التقارير من خلال الرقمنة وتطبيقات الهاتف المحمول»، و«كفاءة الطاقة، الاستدامة، والترشيد».

وقدم خريجو برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة.

محاور

واشتملت جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة خلال اليوم الثالث على المحاور: «إمكانيات المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، «الاعتماد على الطاقة الكهربائية: إمكانات المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط»، «مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي: إحدى قصص نجاح دبي»

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