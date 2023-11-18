15 شركة من كوريا في المعرض

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 مشاركة 15 شركة من جمهورية كوريا الجنوبية.

وتستعرض الشركات خلال المعرض منتجاتها وتقنياتها الذكية والمبتكرة، ومنها أجهزة قياس تدفق المياه باستخدام الموجات فوق الصوتية، أجهزة استشعار صوتية تعمل تحت المياه، أجهزة استشعار هطول الأمطار، أجهزة استشعار للتنبيه لتفادي تصادم المركبات، معدات رصد تدفق المياه، أنظمة تحلية المياه، تنقية المياه، أنظمة تكرير مياه الصرف باستخدام تقنية التناضح العكسي، أنابيب الصلب غير الملحومة، أنابيب الصلب السبائكية غير الملحومة، الضواغط التوربينية، عدادات الرواسب، عدادات التدفق الكهرومغناطيسي، منصات دعم الإنشاءات الذكية والتحول الرقمي، محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حلول إدارة استهلاك المياه للحد من الهدر .

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: «يسهم المعرض في ترسيخ العلاقات النوعية والمتينة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، والارتقاء بالتعاون البنّاء.

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