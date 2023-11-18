استعراض أحدث الابتكارات في تقنيات الطاقة الشمسية لبناء مستقبل مستدام

المصدر: دبي - البيان

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شهد استخدام الطاقة حول العالم تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، في ظل توجه المجتمعات لاعتماد موارد الطاقة المتجددة في سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة.

واكتسبت الطاقة الشمسية في هذا الإطار أهمية متزايدة ميزتها عن غيرها من موارد الطاقة المتجددة، حيث تشكل أحد موارد الطاقة النظيفة التي تعد بحلول مبتكرة تدعم تحول الطاقة، وتحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وبدأت المجتمعات حول العالم تبنّي تقنيات الطاقة الشمسية، وغيرها من الحلول الطبيعية للاستفادة من منافعها وتحقيق الحياد المناخي.

وتشهد تقنيات الطاقة الشمسية الناشئة تطورات عدة تمكنها من تعزيز الفعالية والكفاءة في قطاع الطاقة، ويعد تطوير مكونات جديدة لصناعة الطاقة، مثل مواد الامتصاص المتوفرة طبيعياً، ومواد الاتصال الجديدة، جزءاً من العناصر المبتكرة والمختلفة المستخدمة في تطوير البنية الداخلية للخلايا الشمسية، التي تعد بتعزيز الكفاءة.

وتعد مادة البيروفسكايت المكتشفة حديثاً من التطورات الأخرى، التي طرأت على قطاع الطاقة، والتي اكتسبت شعبية كمادة بديلة منخفضة التكلفة ومستقرة وفعالة لإنتاج الألواح الشمسية، حيث تعد الخلايا الشمسية المصنوعة من مواد البيروفسكايت أفضل من تلك التقليدية السيليكونية من حيث تكلفة الإنتاج والكفاءة.

كما تشكل إلكترونيات الطاقة وعملية تكامل الشبكة إحدى التحديثات الأخرى في هذا القطاع، حيث تسهم التطورات التقنية المستخدمة في تصميم ونمذجة ومراقبة محولات الطاقة، فضلاً عن وظائف دعم الشبكة لعمليات نظام التوزيع، في تحسين كفاءة وموثوقية أنظمة الطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

وتحافظ الألواح الشمسية الذكية على مكانتها في الطليعة بين جميع الابتكارات في قطاع الطاقة، فمن المتوقع أن يتضمن الجيل التالي من الألواح الشمسية ميزات وتقنيات ذكية تسمح بالتحكم والإدارة عن بعد، بما يحسن إنتاج الطاقة، ويعزز القدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من الأحوال الجوية.

تطوير

وأظهرت عمليات الاستثمار في البحث والتطوير في هذه المجالات قدرتها على تحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مركز عالمي للابتكار في مجال الموارد المتجددة، وسيتم استكشاف طرق جديدة لاختبار الألواح الشمسية الكهروضوئية، بما يضمن فعاليتها وملاءمتها للمناخ والبيئة في المنطقة.

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