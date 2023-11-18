«كليفلاند كلينيك أبوظبي» يتصدر المستشفيات الذكية في قائمة «نيوزويك» 

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي تصنيف المستشفيات الذكية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للمرة الثانية ضمن قائمة مجلة «نيوزويك» الأمريكية لأفضل المستشفيات الذكية حول العالم 2024.

وترسخ هذه القائمة مكانة المستشفى بين أفضل 330 منشأة للرعاية الصحية من حول العالم. تضم قائمة «نيوزويك» 330 مستشفى في 28 دولة، حيث تم تقييم جميع المستشفيات بناءً على التقنيات الذكية المتاحة فيها وشملت مجالات التحليل الرئيسية الخصائص الإلكترونية والتطبيب عن بُعد والتصوير الرقمي والذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات في الخدمات العلاجية والجراحية.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي إن التكنولوجيا تعتبر ركناً رئيسياً ضمن منهجية الرعاية الفريدة في كليفلاند كلينيك أبوظبي التي تركز على المرضى، ونحرص على توفيرها للمجتمعات في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

كما نسعى دائماً لتقديم الرعاية الفعالة والشخصية التي تستهدف أكثر الحالات الصحية تعقيداً، والمدعومة بأحدث الاكتشافات الطبية والتكنولوجية بشكل يكفل إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، كما تساعدنا الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تقنيات تعلم الآلة العميقة على وجه التحديد في تحليل كميات كبيرة من البيانات وتوقع التوجهات والأنماط بهدف تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى، ويتجلى ذلك في توفير أحدث التقنيات مثل العلاج الإشعاعي التكيفي بدقة غير مسبوقة والعمليات الجراحية الروبوتية وغير الجراحية المتطورة وإدارة السجلات الصحية الإلكترونية بشكل سلس وآمن.

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