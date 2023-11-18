أسبوع دبي للتحكيم يعزز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد شملان الصوالحي، قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، أن تنظيم أسبوع دبي للتحكيم 2023 الذي اختتم فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة مراكز تحكيم دولية وخبراء مرموقين في مجالات تسوية النزاعات التجارية، يؤكد دور دبي المحوري في دعم وتطوير آليات ووسائل حل المنازعات في مجال التحكيم الدولي.

ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال التحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستعرض القاضي الصوالحي أسباب إنشاء الدائرة والمهام المنوطة بها ودورها وآليات العمل فيها في حال لجوء الأطراف لها، مشدداً على أن أبرز مهامها يتمثل في دعم عملية التحكيم.

تعزيز الشراكات

وقدم القاضي شملان الصوالحي نبذة عن الهيكل التنظيمي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وخدماتها، موضحاً أن المركز يسعى إلى تعزيز شراكاته مع كل الجهات المعنية لضمان تطور وتنوع الخدمات، بما يحقق رضا الأطراف المعنية، مؤكداً أن منظومة العمل التشريعي في الدولة تسهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع الاقتصادي

وأشار إلى أن أسبوع دبي للتحكيم يعد مظلة مهمة تشارك من خلالها مراكز تحكيم إقليمية وعالمية وعدد من العاملين في سلك المحاماة في ندوات ومحاضرات وورش عمل للتباحث في مواضيع مختلفة، منها دور المحاكم في دعم التحكيم وتوضيح الدور الذي يلعبه القضاء الدولي والإقليمي في دعم التحكيم التجاري.

وأكد أهمية الحدث في جمعه نخبة من المختصين والخبراء من قضاة ومحامين وجمهور لتبادل وجهات النظر والاقتراحات، وهو أمر فعال للغاية نظراً لوجود قضاة ومحامين، ويتم الاستماع إلى وجهات النظر وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما تمت مناقشة العديد من القضايا مع نخبة من المختصين والقانونيين والمهتمين بمجال التحكيم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز