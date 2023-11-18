«ملتقى مدراء الأمن» يبحث الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، الملتقى الثاني لمدراء الأمن، أول من أمس في دبي، بحضور أحمد المهيري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ومسؤولين في المؤسسة وشرطة دبي وخدمة «الأمين»، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

وتضمن الملتقى الذي من المقرر عقده سنوياً، جلسات توعية نقاشية حول الإجراءات والممارسات التي يتعين على مدراء الأمن الإلمام بها وتفعيلها قبيل الاستعداد لاحتفالات رأس السنة التي طالما تميزت إمارة دبي بتنظيمها في كل أنحاء الإمارة.

بدأت الجلسة الأولى من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بعنوان «إجراءات فعالية رأس السنة»، وذلك ضماناً للحفاظ على سلامة وأمن الجمهور والممتلكات خلال هذه الفعاليات البارزة والحيوية، والتي تتطلب تضافر الجهود الأمنية بين القطاعين الحكومي والخاص. تلتها جلسة بعنوان «مخاطر التصيد»، والتي تم تقديمها من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومن ثم قدمت خدمة «الأمين» محاضرة بعنوان «الحس الأمني».

وقدمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي محاضرتين بعنوان «آلية التعامل مع الأجسام المشتبه بها» و«آلية تأمين الفعاليات وتأمين مقر الإقامة».

كما حرصت المؤسسة على أن يشهد هذا الملتقى السنوي تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يقوم به مقدمو الخدمات الأمنية في القطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على مكتسبات الأمن والرخاء في إمارة دبي، وذلك من خلال تكريم سنوي في فئتين، وهما فئة الخدمة الأمنية المتميزة في إدارة الأمن بالمنشآت الفندقية، وفئة «الخدمة الأمنية لعشرين عاماً أو أكثر في قطاع إدارة الأمن بالمنشآت الفندقية». وسلم أحمد المهيري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، شهادات ودروع التقدير للفئتين في قطاع إدارة الأمن بالمنشآت الفندقية.

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