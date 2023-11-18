تعاون بين «كهرباء ومياه دبي» ووكالة الإمارات للفضاء

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء، لتعزيز الدور الإيجابي للطرفين في مجال تطوير وتعزيز قطاع الفضاء، من خلال دعم البحوث والتطوير، واستكشاف سبل التمويل للمشاريع البحثية من خلال التعاون مع الوكالات المعنية، والإسهام في وضع النظم المتعلقة بقطاع الفضاء.

كما تنص المذكرة على دعم مجمع البيانات الفضائية التابع لوكالة الإمارات للفضاء، عن طريق مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وقع الاتفاقية كل من معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقالت معالي سارة الأميري: «ملتزمون بالعمل المشترك لدفع عجلة التقدم في البنى التحتية الذكية وتحقيق رؤية الإمارات لمستقبل متقدم ومستدام من خلال تكاتف الجهود لدعم الشركات الناشئة في قطاعات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة».

وأضافت معاليها «هذه الشراكة تشكل انطلاقة نحو استكشاف إمكانيات جديدة في استخدام البيانات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) والاستفادة من خدمات الهيئة الذكية ودعم مجمع البيانات الفضائية، ما يسهم في تطوير تطبيقات فضائية متطورة تدعم وتخدم مختلف القطاعات في الدولة، بما يعكس رؤيتنا الطموحة لتكون الإمارات نموذجاً يحتذى به في مجال الابتكار والتكنولوجيا على المستوى العالمي».

بدوره، قال معالي سعيد محمد الطاير: منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، في يناير 2021، برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»، قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في بناء قدراتها وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض.

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