مجمع القرآن الكريم يناقش «دور القرآن في تعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية»

المصدر: الشارقة - وام

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نظم مجمع القرآن الكريم في الشارقة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ندوة علمية بعنوان: «القرآن الكريم ودوره في تعزيز القيم الاجتماعية»، بحضور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع، والدكتور عبد الكريم عثمان علي عميد كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية.

شارك في الندوة الدكتور هادي حسين مرعي أستاذ القراءات وعلومها المشارك بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور عمر نهاد محمود أستاذ مشارك عضو الهيئة التدريسية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، والدكتورة أسماء المعمري عضو الهيئة التدريسية بالجامعة، والدكتور يحيى زكريا مدير إدارة الدراسات والبحوث القرآنية في المجمع، والدكتور مروان النقبي مدير إدارة مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية.

وتناولت الندوة دور القرآن الكريم في تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، واختلاف قراءاته ومراحل التحول الثقافي والاجتماعي في القرآن الكريم، والمنظور اللغوي والتدبري، وعلاقته بالوعي المعرفي.

تعزيز

وأشاد عبدالله خلف الحوسني، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد في تعزيز البناء الثقافي والمعرفي لترسيخ القيم العربية والإسلامية، التي تأتي امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن القرآن الكريم مصدر ملهم لمختلف العلوم والمعارف، ومنهج حياة.

وأضاف: إن هذه الندوات والملتقيات العلمية تسهم في تعزيز المعرفة العلمية بدور القرآن الكريم في تأصيل الأخلاق الإسلامية، وتزويد أفراد المجتمع بالقيم الإيجابية، التي تسهم في ترسيخ هويتهم وانتمائهم الديني والوطني، مشيراً إلى اهتمام دولة الإمارات وعنايتها بخدمة القرآن الكريم وعلومه، لترسيخ قيم التسامح والاعتدال، وهو ما ينبع من هويتها الراسخة، التي تستمدها من الصورة الناصعة لديننا الحنيف، كما أن هذه الندوات تعرف النشء إلى أهمية القرآن الكريم، وتعزيز القيم الأخلاقية، التي يسهم المجمع في ترسيخها.

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