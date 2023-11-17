الإمارات.. أمطار غزيرة ومتوسطة على أغلب مناطق البلاد

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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شهدت اليوم مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحيانا، وأدت غزارة الأمطار في بعض المناطق إلى جريان الأودية والسيول وعرقلة السير، في الشارقة وخورفكان ورأس الخيمة وذلك مع استمرار تدفق السحب الركامية القادمة من الغرب باتجاه الدولة.

واستمر طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع تكوّن بعض السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع وجود السحب وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وظل البحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على الشارقة وخورفكان وكلباء، وفي العين على سويحان وناهل والخزنة، وعلى مناطق متفرقة في عجمان وأم القيوين ودبي ومدينة الفجيرة ورأس الخيمة.

فيما استمر سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على أبوظبي في منطقة الظفرة على السلع والرويس وجزيرة صير بني ياس ورأس مشيرب والغويفات، كما سقطت أمطار متوسطة على جزيرة أبوظبي وما حولها في الباهية والرحبة وغنتوت والمفرق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية وتجنب الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وسجلت اليوم "الجمعة" أعلى درجة حرارة على الدولة في أم الزمول بالعين بواقع 32.6 درجة مئوية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما سجلت أدني درجة في جبل جيس برأس الخيمة بمقدار 9.4 درجة مئوية عند الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس "السبت" غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الساحلية تمتد إلى بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ويكون رطبا ليلا وصباح يوم الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غربا.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة خلال شهر نوفمبر من كل عام بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة أرضية ظهر اليوم 17 فبراير بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر عند الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات.

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