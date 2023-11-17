طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الساحلية تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً يصبح متوسطا مع السحب ،و يحدث المد الأول عند الساعة 15:03 و المد الثاني عند الساعة 06:03

و الجزر الأول عند الساعة08:31والجزرالثاني عند الساعة 22:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً يصبح متوسطا مع السحب ، و يحدث المد الأول عند الساعة 11:54 والمد الثاني عند الساعة 01:47

و الجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 75 30

دبي 28 15 75 30

الشارقة 28 17 80 35

عجمان 30 17 85 30

أم القيوين 29 16 70 25

رأس الخيمة 29 16 65 35

الفجيرة 26 18 90 60

العـين 28 15 90 35

ليوا 28 17 85 40

الرويس 28 17 75 25

السلع 28 18 80 30

دلـمـا 27 21 85 40

طنب الكبرى 28 22 80 35

طنب الصغرى 28 22 80 35

أبو موسى 28 25 80 35

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