23 مليار درهم إجمالي صفقات وزارة الدفاع في معرض «دبي للطيران 2023»

المصدر: وام

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أعلن مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي، أن إجمالي الصفقات التي تمّ إبرامها لصالح وزارة الدفاع في اليوم الختامي لمعرض دبي للطيران 2023، بلغ 10 صفقات بقيمة مليار و415 مليون درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ بذلك إجمالي الصفقات المُبرمة خلال أيام المعرض الخمسة 54 صفقة، بقيمة وصلت إلى 23 مليارا و60 مليون درهم.

وبلغت قيمة صفقات اليوم الأول 4 مليارات و700 مليون درهم إماراتي، وصفقات اليوم الثاني 6.9 مليارات درهم إماراتي، وصفقات اليوم الثالث 5 مليارات و184 مليون درهم إماراتي، وصفقات اليوم الرابع 4 مليارات و87 مليون درهم إماراتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي، المتحدث الرسمي باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي، في مجلس التوازن.

وذكر المريخي أن الصفقات المحلية لليوم الخامس من المعرض، والتي بلغت 4 صفقات بقيمة 392 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "لهب" التابعة لمجموعة "إيدج"، لشراء أجسام قنابل بقيمة 178 مليون درهم، ومع شركة "أداسي" التابعة للمجموعة ذاتها، لتطوير منظومة السبر بقيمة 82 مليون درهم.

كما تضمنت الصفقات التعاقد مع شركة "جال"، لتقديم خدمات صيانة طائرات كبار الشخصيات بقيمة 93.9 مليون درهم، ومع شركة "الياه سات" لتقديم خدمات الدعم الفني لأنظمة الاتصال الفضائية بقيمة 38 مليون درهم.

وأوضح المريخي أن الصفقات الدولية لليوم الخامس التي بلغت 6 صفقات بقيمة مليار و23 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة السويدية "ساب"، لشراء رادارات الكشف لأنظمة الاتصال بقيمة 145 مليون درهم، ومع الشركة الفرنسية "تاليس"، لشراء رادارات الكشف بقيمة 262 مليون درهم، ومع الشركة الإيطالية "إلترونيكا" لتقديم الدعم الفني وتوفير قطع غيار أجهزة الاتصال بقيمة 240 مليون درهم، كما عقدت الشركة الإيطالية "ليوناردو" صفقتين، هدفت الأولى إلى شراء مروحيات نقل كبار شخصيات بقيمة 259.5 مليون درهم، والثانية إلى تقديم دعم فني للرادارات بقيمة 70 مليون درهم.

كما شملت الصفقات الدولية، التعاقد مع الشركة الأمريكية " إلـ3 هاريس" لشراء محطات المايكروويف بقيمة 46.7 مليون درهم.

وقال المريخي بمناسبة اختتام الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران 2023: "نعتز في مجلس التوازن بالثقة التي أولتها لنا قيادتنا الرشيدة بإدارة كافة الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية والمالية لمشتريات وبرامج وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية".

وأضاف: "ننتهز هذه الفرصة للإشادة بالنجاح الكبير الذي حققته دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، وكلنا ثقة في أن الدورات المقبلة ستشهد مزيداً من التطور والنمو في الجوانب كافة، بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة وفي ظل مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل مزدهر".

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