تنويه مهم من شرطة الفجيرة بشأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية

المصدر: البيان

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نوه الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة الفجيرة على منصة إكس للجمهور بأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية في الإمارة لم تنتج عنه أي أضرار في الأرواح وقد تم استدعاء سائق المركبة لاستكمال الاجراءات بحقه.

ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور إلى عدم تداول تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شرطة الفجيرة: ننوه الجمهور الكريم بأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية في الإمارة لم تنتج عنه أي اضرار في الأرواح وقد تم استدعاء سائق المركبة لاستكمال الاجراءات بحقه. ونرجو من الجمهور عدم تداول تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي@FujPoliceGHQ #صحيفة_البيان pic.twitter.com/dgn5AFC0ky — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 17, 2023

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