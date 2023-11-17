ماذا تفعل حال تعرض مركبتك لأضرار بسبب الأحوال الجوية؟ شرطة دبي تجيب

المصدر: البيان

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كشفت شرطة دبي على حسابها في منصة إكس أنه في حال تعرض المركبات لأضرار بسبب الأحوال الجوية، يجب على السائق توثيق الضرر الذي لحق بالمركبة عن طريق التقاط فيديو أو صورة، ثم الاتجاه إلى أقرب مركز شرطة لإصدار تقرير بالحادثة.

وشهدت الدولة صباح اليوم هطول أمطار تفاوتت بين الغزيرة، والمتوسطة، والخفيفة على مناطق متفرقة ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

من جانب آخر تواصل فرق بلدية دبي التعامل مع الحالة الجوية السائدة وذلك لضمان تصريف تجمّعات مياه الأمطار ومعالجة بلاغات الجمهور حفاظاً على السلامة العامة.

وتواصل فرق شرطة دبي الميدانية جهودها في تنظيم حركة السير خلال الحالة الجوية السائدة في مختلف شوارع الإمارة.

كما تعمل فرق هيئة الطرق والمواصلات الميدانية في دبي على تنظيم وإدارة الحركة المرورية في مختلف شوارع الإمارة خلال الحالة الجوية السائدة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء.

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