أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وأجواء غائمة في الشارقة وعجمان وأم القيوين

المصدر: عجمان- عصام الدين عوض

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هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة، ومتوسطة، وخفيفة على مناطق متفرقة من الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة، فيما فعلت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة (التنبيه التحذيري)، وباشرت كل من بلدية الشارقة، وعجمان، وأم القيوين في سحب المياه من الأماكن المنخفضة ومن أمام الساحات.

تنبيه

وفعلت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة ( التنبيه التحذيري) على الهواتف المحمولة في الإمارة للتحذير من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، وجاء في التحذير، (يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعات والتزام تعليمات الجهات المختصة)، فيما دعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي الى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

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