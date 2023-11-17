نظراً للتقلبات الجوية .. تنويه مهم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي

المصدر: البيان

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نصحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي باستخدام مترو دبي للوصول بشكل أسهل، عبر محطتي مترو المطار مبنى رقم 1 و 3، وذلك نظراً لتقلبات الأحوال الجوية، مؤكدة أنه يجب على المسافرين الانطلاق قبل 4 ساعات من موعد رحلاتهم.

كما كشف الحساب الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي على منصة إكس عن تأخير متوقع على شارع الشيخ محمد بن زايد نظراً لتجمع مياه الأمطار عند مدخل إمارة الشارقة، ناصحاً السائقين باستخدام شارع الخيل وشارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان كطرق بديلة لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة.

كما نوه الحساب إلى تأخير متوقع على شارع الشيخ زايد باتجاه نفق المركز التجاري العالمي نظراً لتجمع مياه الأمطار، ويمكن للسائقين استخدام شارع الخيل كطريق بديل لضمان الوصول بسهولة إلى وجهاتهم.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن فرق الهيئة تعمل على سحب المياه لتسهيل تنقلكم.

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