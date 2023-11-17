جاهزية في الفجيرة ورأس الخيمة للتعامل مع الحالة الجوية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ«البيان» الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وأن البلدية تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل موسم الأمطار، في إطار استعدادها الكامل لاستقبال فصل الشتاء، لافتاً إلى أن البلدية تقوم حالياً بوضع مضخات لسحب مياه الأمطار في المناطق المنخفضة لتأمين سلامة السكان القاطنين بها استعداداً لمفاجآت الطقس.

حيث تم التركيز على المناطق التي تتعرض باستمرار إلى ارتفاع منسوب المياه فيها، وذلك لتلافي آثار الأمطار الغزيرة. كما أشار الأفخم إلى توفير الآليات والصهاريج اللازمة لسحب المياه ونقل المياه المتجمعة، حيث ستكون على أهبة الاستعداد للتحرك في مختلف المواقع والأحياء السكنية التي تتجمع فيها الأمطار، مضيفاً:

تستدعي آلية عمل الآليات بالتحرك السريع لشفط البرك المطرية في الدوارات وعن جوانب الطرق في المدينة من أجل انسيابية الطريق، وشفط المياه في حال تشكلها من مختلف المواقع، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التغير المناخي الحاصل من حيث كثافة الأمطار وشدتها، التي لا بد أن يعطى الوقت الكافي لتصريف بعض التجمعات المائية الناتجة عن هذه الأمطار.

ولفت الأفخم إلى تشكيل فرق فنية مكلفة بالأعمال ومزودة بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب أعمال التنظيف وإزالة الأوساخ ومخلفات النفايات التي تتطاير خلال الهطولات المطرية والأحوال والرياح المصاحبة إليها، وتتم هذه الاستعدادات بالتعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجيين مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ودائرة الأشغال العامة والزراعة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة والدفاع المدني.

وذكر أن فرق بلدية الفجيرة استكملت كافة استعداداتها لمواجهة أية آثار لتجمعات مياه الأمطار، مؤكداً الحرص على متابعة مستجدات حالة الطقس من المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال الأفخم: إن أنفاق الفجيرة تعمل بنظام تصريف مياه الأمطار، حيث صممت وفق المعايير الهندسية العالمية، وأن الشبكة في النفق مصممة لسحب تجمعات المياه بشكل سريع دون أن تعيق أية حركة لمرور المركبات.

إلى ذلك، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وهطول أمطار الخير في الإمارة بكفاءة عالية من خلال كادر عمل مؤهل ومعدات وآليات متنوعة لسحب تجمعات المياه في مختلف المناطق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

حيث تعمل كافة اللجان بمنظومة متكاملة ومشتركة منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار و أوضح المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة أن الدائرة وفرت كافة الإمكانيات اللازمة من كوادر عمل ومعدات وآليات منذ بدء الحالة الجوية ، وفقاً للخطط المعدة مسبقا للتعامل الفوري مع هطول الأمطار وسحب تجمعات المياه .

حيث تقوم كافة الفرق واللجان بهام عملها بكفاءة عالية ما عزز من سهولة ومرونة التعامل مع حالة الطقس السائدة. وأفاد العلي أن الدائرة وفرت 82 صهريجا لسحب تجمعات مياه الأمطار وأكثر من 41 محطة ضخ متنقلة ومحطتي السد كما وفرت كامل المعدات الأخرى واللباس اللازم لكوادر العمل من أجل سلامتهم خلال تواجدهم في الميدان.

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