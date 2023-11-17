محمد الكويتي: حماية فضائنا الرقمي تتصدر أولويات الحكومة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أمس، أن الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة أدركت مبكراً أهمية الأمن السيبراني في حماية مسيرتها التنموية نحو المستقبل، من خلال مواصلة الابتكار والتطوير وإنشاء البنية التحتية الإلكترونية والمتقدمة القادرة على حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية في بيئة رقمية آمنة.

وقال في كلمته الرئيسية بعنوان «النبض السيبراني في عالم الإعلام»، في اليوم الختامي لفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي، إن حماية حدود فضائنا الرقمي تتصدر أولويات حكومة الإمارات من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتطورة، إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع التهديدات السيبرانية المحتملة بكفاءة واستباقية عالية.

التحول الذكي

وأضاف الدكتور محمد الكويتي، أنه في ظل توجه جميع القطاعات الحكومية والخاصة للتحول الذكي، فإن قطاعي الأمن السيبراني والإعلام تجمعهما عوامل مشتركة، تتمثل في توفير بيئة رقمية آمنة لعمل هذا القطاع الاستراتيجي، إضافة إلى دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الإلكتروني المسؤول الذي من شأنه حماية خصوصية الأفراد والشركات والمؤسسات.

وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والاهتمام بتعزيز المعرفة في مجال الأمن السيبراني، لما يمثله من أهمية كبيرة في حماية المنجزات الوطنية، مضيفاً أن دولة الإمارات تتعرض يومياً لأكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يتم التصدي لها باستباقية وفق أعلى المعايير وبكفاءة واحترافية.

بيئة محصنة

ولفت رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إلى أن الإعلام من القطاعات الرئيسية المستهدفة من المخترقين، والتي تتطلب العمل في بيئة رقمية آمنة ومحصنة، وهو ما يجعل التعاون بين قطاعي الأمن السيبراني والإعلام ضرورة للحفاظ على استدامة منظومة العمل الإعلامي.

وأشار إلى تنوع أدوات الاستهداف السيبراني بدءاً من الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والروابط الوهمية التي تستهدف الجمهور من الأفراد والمؤسسات، ومن هنا تأتي أهمية التوعية السيبرانية للأفراد والمؤسسات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن السيبراني أطلق مبادرة «النبض السيبراني» التي استهدفت جميع القطاعات الاستراتيجية في الدولة لتعزيز الوعي الرقمي لدى جمهور المستخدمين.

رسائل متخصصة

وأكد الدكتور محمد الكويتي ضرورة بث رسائل إعلامية متخصصة في مجال الأمن السيبراني تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع بهدف تعزيز القدرات ورفع الوعي بالأمن السيبراني لحماية جمهور المستخدمين من الاحتيال الرقمي والتعريف بطرق وأساليب المخترقين المختلفة في التصيد الإلكتروني وكيفية تأمين الأجهزة والتطبيقات الشخصية وفي العمل المؤسسي.

وأشاد بأهمية الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية، كمنصة دولية رائدة ترسخ مكانة الإمارات في صياغة مستقبل صناعة الإعلام بمشاركة دولية واسعة إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات المتطورة في مجال الإعلام بصنوفه المختلفة.

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