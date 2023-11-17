الإمارات مركزاً لكبريات المؤسسات الإعلامية عالمياً  

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قالت الدكتورة كارولين فرج نائب رئيس شبكة «CNN» العربية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً رائداً لكبريات المؤسسات والشركات الإعلامية الإقليمية والعالمية.

وأضافت في تصريحات لـ«وام»، خلال مشاركتها في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام التي اختتمت أمس: لا شك أن الإمارات لديها قاعدة كبيرة وقوية من المؤسسات الإعلامية العربية والإقليمية والعالمية، بفضل امتلاكها جميع المقومات اللازمة لاستقطاب المتخصصين في هذه الصناعة.

وأوضحت أن من المقومات التي تجعل الإمارات بيئة جاذبة للمؤسسات الإعلامية، موقعها الجغرافي كهمزة وصل تربط شرق العالم بغربه، إضافة إلى الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلاً عن التسهيلات المقدمة للمؤسسات الإعلامية.

وذكرت أن «الكونغرس» يبرز كمنصة مثالية تتيح للشركات التواصل مع نخبة عالمية من قادة الفكر في القطاع، والتعرف على أحدث التوجهات، وتعزيز التعاون المشترك.

وأكدت أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لديها فرصة كبيرة في هذا المجال، لا سيما وأنها استقطبت على مدار السنوات الماضية الكثير من الشركات العالمية المصنعة لهذه التكنولوجيات المتطورة.

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