«دبي للصحافة» يستعرض مع «الصين للإعلام» مستقبل الأخبار السحابية           

المصدر: دبي - البيان

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نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، جلسة نقاشية تحت عنوان «مستقبل الأخبار السحابية.. اتجاهات إعلامية حديثة»، وذلك على هامش مشاركته تحت مظلة «مجلس دبي للإعلام» في أعمال الكونغرس العالمي للإعلام 2023 المنعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

الجلسة التي جاءت بالتعاون مع مجموعة الصين للإعلام وعقدت في جناح «دبي للإعلام» الذي يضم كلاً من: مجلس دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودبي للإعلام، ونادي دبي للصحافة، وبراند دبي، تطرقت إلى أهم التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الإعلام العالمي.

وفي مقدمتها التكنولوجيا السحابية، والفرص التي تقدمها لقطاع الإعلام، إذ تدعم الخدمات السحابية جهود المؤسسات لتطوير أفضل الحلول للتحديات المختلفة التي تواجهها، وتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتزيد من قدرات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها، وذلك بحضور نخبة من صناع الإعلام، والمتخصّصين والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام.

استشراف المستقبل

وأكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، حرص النادي على دعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني المخرجات الاستراتيجية المؤثرة في استشراف ملامح المستقبل لقطاع الإعلام، وقالت: «يأتي هذا النقاش في سياق مساعي نادي دبي للصحافة الدائمة لدعم المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية.

وفي إطار رؤيته نحو تسريع التحوّل والتمكين الرقمي لقطاع الإعلام، وتحفيز الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال المختلفة في العمل الإعلامي والصحفي، وذلك انسجاماً مع المكانة الرائدة لدبي كمركز رئيس للتكنولوجيا والإعلام، ومحور من المحاور العالمية المعنية بالتطوير التقني والابتكار وصناعات المستقبل».

وأثنت الدكتورة بوحميد على المحتوى المُقدم خلال الجلسة من جانب ممثلي مجموعة الصين للإعلام، وقالت: «جاء تنظيم هذه الجلسة في ضوء استراتيجية النادي القائمة على تعزيز التعاون مع الجهات العالمية الرائدة المساهمة في صنع إعلام المستقبل، إذ يعد الإعلام الصيني من الرواد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز قدراته وتوصيل رسالته بأسلوب يواكب متطلبات المتلقي، والتي أصبحت تركز بشكل كبير على عناصر جودة المحتوى وسرعة تقديم الخدمة ودقتها ومصداقيتها، أكثر من أي وقت مضى».

صناعة المنصات

بدورها، قالت تشانغ لي، مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نتعاون من جديد مع نادي دبي للصحافة من خلال هذه الجلسة النقاشية حول أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة منصات الأخبار السحابية، حيث نسعى لمشاركة تجربتنا وتعريف صناع الإعلام بأحدث ما توصلت إليه تقنيات صناعة الإعلام».

وأضافت: «هذه فرصة رائعة لتعزيز الشراكة مع الأصدقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركتهم جانباً من خبراتنا، ونحن في مجموعة الصين للإعلام دائماً ما نسعى لتزويد صحفيينا ومراسلينا بأحدث التقنيات التي تسهل وتسرع عملهم الصحفي والتلفزيوني».

جودة المحتوى

بدورها، تحدثت المهندسة لين شيانغ يو، خبيرة الخدمات السحابية في مجموعة الصين للإعلام في منطقة الشرق الأوسط، بداية الجلسة عن أهمية استخدام المنصات السحابية الإخبارية في العمل التلفزيوني والإعلامي، وكيفية بناء أنظمة السحابة الإخبارية وتدعيمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين وتوفير الوقت والجهد وإخراج العمل الصحفي بطريقة وأسلوب يتناسب مع طبيعة الجمهور الذي بات يتطلع للسرعة والدقة وجودة المحتوى.

وقالت لين شيانغ: «الحوسبة السحابية هي أداة حاسمة في قطاع الإعلام، حيث توفر الخدمات السحابية مرونة وجودة عالية لتزويد المستخدمين بالمحتوى الذي يرغبون به على امتداد المنطقة والعالم، والحلول المبتكرة التي تقدمها هذه التكنولوجيا لخدمة قطاع الإعلام ستكون بمثابة منصة سحابية متطورة تشمل تقنيات حديثة تتعلق بابتكارات تكنولوجيا المعلومات وأتمتة الخدمات والإدارة الذكية، ومن شأنها جميعاً أن تلبي تطلعات المؤسسات الإعلامية العربية».

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