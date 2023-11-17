مشاركون يستعرضون طروحاتهم في ختام «كونغرس الإعلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أعمال النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، أمس، الذي نظمته مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات، وسلط المؤتمر هذا العام الضوء على مواضيع رئيسية، تمحورت حول الاستدامة والابتكار وأحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي.

رسائل إيجابية

وناقشت جلسات اليوم الختامي، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ضمن منصته المشاركة في «الكونغرس»، دور الإعلام في دعم القضايا المجتمعية ومهام الإعلامي في إيصال الرسائل الإيجابية، ضمن معايير الحقيقة والشفافية، وأهمية أخلاقيات الصحافة، والتوجهات الإعلامية لدى الجيل الجديد، ودور الصورة في تجسيد الحكاية بنقل المعلومات والأفكار.

بدوره، سلط المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في ختام «كونغرس الإعلام»، الضوء على الدور المتنامي، الذي تلعبه إمارة رأس الخيمة في صياغة المشهد الإعلامي، وعلى استفادة الإمارة من المواهب المحلية لتطوير محتوى إبداعي يمكنه إيصال رسائل الإمارة الرئيسة، ونقل قصتها الملهمة للجمهور العالمي، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي، بما يخدم التوجهات الإعلامية لدولة الإمارات.

من جهتها، أكدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن «منصة المتطوعين»، التي أطلقتها المؤسسة خلال مشاركتها استقطبت أكثر من 950 متطوعاً ومتطوعة ينتمون إلى 47 جنسية حول العالم للمشاركة في الفرص التطوعية في مشاريع وبرامج المؤسسة، من خلال منصتها :www.volunteers.zayedchf.gov.ae.

وقالت «مؤسسة زايد»: إن المنصة الجديدة نجحت في استقطاب جميع فئات مجتمع الإمارات من كبار السن والشباب وطلبة المدارس والجامعات البالغين 16 عاماً فأكثر، وبما يمكنها من التأسيس لمنظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي.

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