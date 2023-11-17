«إسلامية دبي» تعقد «أسبوع الإمام ابن جرير الطبري» الاثنين المقبل

المصدر: دبي ــ البيان

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تعقد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة التثقيف والتوجيه الديني، ندوة دينية بعنوان «أسبوع الإمام ابن جرير الطبري» يوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري، ضمن الأسبوع الثقافي السنوي، وذلك في مقر الدائرة بمنطقة الممزر.

تثقيف

وقال محمد ميحد السويدي مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني، إن «الأسبوع الثقافي السنوي» سيتناول أحد أعلام الدين في مختلف الاختصاصات، ويتم تعريف الحضور بأهم المعلومات التي تتعلق بهذه الشخصية من خلال التطرق لسيرته العلمية ومؤلفاته وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، بهدف بيان فضل العلم وأهله من أئمة الإسلام الذين شيدوا صرح الحضارة الإسلامية بإسهاماتهم العلمية الرائدة.

وعرض نماذج من هذه الإسهامات في شتى أبواب العلم والمعرفة. وأضاف أنه سيتم التطرق إلى التكوين العلمي للإمام ابن جرير، ومنهجه في التفسير، وجهوده في القراءات القرآنية، مع المداخلات والأسئلة من أهل العلم والمختصين.

وتتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة والمهام المنوطة بها، من خلال عقد تلك الندوات، في إطار تبادل ونقل الخبرات المعرفية، والاطلاع على القضايا الفقهية المعاصرة.

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