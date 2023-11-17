هيئة الصحة تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة حريصة على بناء العلاقات وتوثيق الشراكات والانفتاح على جميع المؤسسات الصحية وذات العلاقة.

وذلك إيماناً منها بأن تضافر الجهود والعمل مع جميع الأطراف المعنية، من شأنه تعزيز أهداف ورؤية القطاع الصحي في إمارة دبي، في أن تكون إمارة دبي هي «موطن الريادة في الصحة والسعادة والازدهار».

جاء ذلك في مستهل الحفل الذي نظمته هيئة الصحة بدبي، أمس، لتكريم شركائها الاستراتيجيين، والجهات الداعمة والمساهمة والمساندة للتحولات النوعية التي يشهدها القطاع الصحي في دبي، والتي ضمت أكثر من 40 مؤسسة وهيئة اتحادية ومحلية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص وشركات التأمين والمؤسسات التعليمية.

وأعرب الكتبي في بداية الحفل عن اعتزاز الهيئة وتقديرها لشركائها، واهتمامها البالغ بأن يكون للجميع دوره في أعمال التحديث والتطوير الجارية، والتي تواكب توجهات دولة الإمارات، وتطلعات دبي في الوصول إلى أعلى مستويات التنافسية العالمية في القطاع الصحي.

وأكد الكتبي للشركاء الحضور:«إن هيئة الصحة بدبي، وهي تمضي بخططها ومشاريعها ومبادراتها وكل إمكانياتها، نحو تحقيق أعلى مستويات الرفاه الصحي، فإنها تتطلع إليكم، وتثق في قدراتكم وحرصكم على المضي معها، لصناعة نموذج صحي عالمي من الطراز الأول، نفخر به جميعاً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز