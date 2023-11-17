«الهلال الأحمر» و«توام» تمنحان 100عامل كسوة الشتاء

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز العين وبالتعاون مع مستشفى توام، ومركز النخبة لتنظيم المعارض مبادرة لتوزيع كسوة الشتاء تستهدف 100 عامل تحت شعار «نحن ممتنون لفئة العمال» تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح، تحت رعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري «حرصت الجهات المعنية في منطقة العين على إطلاق هذه المبادرة الإنسانية تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح ومواكبة توجهات القيادة الرشيدة ودعم أعمال ومبادرات وبرامج الخير ومنها تلك التي تستهدف العمال بتوزيع كسوة الشتاء عليهم.

فيما أكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي – مركز العين، أن هذه المبادرة الإنسانية تستهدف تأكيد اهتمام الهيئة بشرائح المجتمع كافة، وتقديم المساعدات الإنسانية لفئة العمال الذين يشكلون نسبة عالية بين أفراد المجتمع المحلي، إضافة إلى نشر السعادة بين العمال، وتقوية الرابط المجتمعي وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم إلى المجتمع».

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