خالد بن محمد يحضر زفاف أبناء ماضي الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه أبناء المرحوم ناصر بن أحمد الريسي، بمناسبة زفاف كل من تركي وعبدالعزيز ماضي بن حمد الماضي على كريمتي أحمد بن سالم المنصوري، وأعرب سموه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في فندق إرث في أبوظبي، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين، وأقارب العرسان، وجمع من المدعوين.

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