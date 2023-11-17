خالد بن محمد يؤكد أهمية الأعراس الجماعية في تعزيز الترابط الاجتماعي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس حفل الاستقبال الذي أُقيمَ في مجلس البطين بمناسبة زفاف 41 عريساً من أبناء الإمارة.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي نظَّمته مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.

وضم العرس عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وإشراكهم في مختلف فعالياته ومناسباته.

من جانبهم، أعرب ذوو العرسان عن سعادتهم وفرحتهم بمشاركة سمو ولي عهد أبوظبي والشيوخ مناسبتهم العزيزة.

وتخلَّل الحفل أهازيج تراثية وعروض للفنون الشعبية.

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