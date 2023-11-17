حملة بـ3 لغات للتعريف بأهمية الهوية الرقمية الإماراتية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق 6 طلاب مواطنين، حملة للتوعية بأهمية الهوية الرقمية الإماراتية، بـ3 لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردية، واستفاد منها 600 شخص، وذلك بالتعاون مع أم القيوين الذكية، وميغا مول الشارقة.

ويدرس الطلاب الـ6 بجامعة أم القيوين تخصص علاقات عامة بكلية الاتصال الجماهيري، وهم حمد حسن، وراشد الشحي، وجمعة الفلاسي، وسلطان السويدي وأحمد الكتبي، وطيبة محمد.

وعلى هامش الحملة تم تنظيم معرض، في ميغا مول الشارقة، بهدف تثقيف الجمهور عن أهمية الهوية الرقمية، وكل ما يتعلق بطريقة تحميلها، وكيفية تفعيلها من حيث طريقة التسجيل، والتوقيع الإلكتروني، وتفعيل تقنية بصمة الوجه، إضافة إلى شرح ميزات تطبيق الهوية الرقمية وفوائدها.

وأكد الطالب حمد حسن محمد، أن الحملة، والمعرض الذي صاحبها تهدف إلى تعريف الجمهور، سواء مواطنين أو مقيمين، أو زوار، بأهمية الهوية الرقمية، وكيف أنها ستمكنهم من الوصول إلى العديد من الخدمات الرقمية.

كما تهدف إلى توفير خواص أخرى، مثل توقيع المستندات، والتحقق منها رقمياً، وطلب نسخ رقمية من المستندات الرسمية الصادرة لهم، وبالتالي استخدامها في طلب الخدمات من الشركاء المعنيين بتقديم الخدمة التي يطلبها، لافتاً إلى أن الهوية الرقمية تمكن الشخص من الدخول والوصول إلى جميع خدمات الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والخاصة، بسهولة وأمان وبخطوات بسيطة.

ولفت إلى أن الحملة التي استمرت يومين، جاءت بـ3 لغات، وتم خلالها توزيع 1000 مطوية تعرف بأهمية الهوية الرقمية الإماراتية.

كما تم عمل استبيان بـ3 لغات، شارك فيه 200 شخص، بهدف معرفة مدى إلمام الفئة المستهدفة من الاستبيان بكيفية استخدام الهوية الرقمية الإماراتية والتقديم عليها، فتبين أن غياب بعض معلومات الهوية الرقمية عن الكثير منهم، مبيناً أن الحملة الترويجية تضمنت، منشورات ومطويات، ومعرضاً للصور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز