لقاء يجمع خريجي مدرسة مالك بن أنس بعد خمسين عاماً

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجموعة من خريجي مدرسة مالك بن أنس الابتدائية، الذين تخرجوا خلال الفترة من 1968 إلى 1975، لقاء جمعهم مع أساتذتهم القدامى، بعد مرور أكثر من خمسين عاماً، على تخرجهم في هذه المدرسة العريقة، وذلك تقديراً لدور المعلم الريادي في نجاحهم على مستوى الحياة العلمية والعملية.

وكان اللقاء يفيض بالمشاعر الجياشة والتوق لأيام لن تعود، إلا أن ذكراها لا تزال تعبق بالحنين، نعم، إنه التواصل المدهش في زمن عزت فيه الصلات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية بين الناس.

وحرص الجميع على إقامة لقاء موسع في فندق «رادسون بلو» بمنطقة العين الخضراء، بحضور عبدالله عباس العمادي مدير منطقة العين التعليمية سابقاً، وعبدالله الشامري مدير المدرسة آنذاك، وبعض مدرسي تلك الفترة والطلبة وأبنائهم وأحفادهم.

وقال نبيل عبدالله عبد العزيز الشامري في حديثه لـ«البيان»: إن فكرة التجمع قد أتت بالتقاء عدد من الأصدقاء، وهم: سعيد عبيد الصهباني الظاهري، ونبيل الشامري، وسعيد خليفة أحمد البلوشي، وتم إنشاء مجموعة على «الواتساب» باسم خريجي مدرسة مالك بن أنس في فترة السبعينيات والثمانينيات، ومن ثم دعوتهم إلى لقاء لتكريم أساتذتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز