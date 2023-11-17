شرطة دبي تنظم مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، معرض «سعادتكم غايتنا»، الذي نظمه مركز علاقات الموردين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي بنادي ضباط شرطة دبي.

حضر الافتتاح اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ونائبه المقدم عبيد بالإرشاد الشامسي، وممثلو الدوائر الحكومية، وعدد من الضباط، بمشاركة 30 تاجراً من رواد الأعمال الشباب.

يأتي تنظيم معرض «سعادتكم غايتنا» في إطار الشراكة الاستراتيجية لشرطة دبي مع رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقام اللواء أحمد رفيع والحضور بجولة في المعرض، اطلع خلالها على أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة، والتي تغطي أنشطتها مختلف الأنشطة التجارية مثل العطور، الملابس، التحف، المجوهرات، والحلويات، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأكد اللواء أحمد رفيع خلال الجولة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع ودعم منتجاتها وخدماتها.

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