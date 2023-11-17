«الأمن السيبراني» يشارك في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

المصدر: جنيف - وام

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ترأس الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وفد الدولة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، سويسرا.

وأكد الكويتي الدور الريادي الذي تسهم من خلاله دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني على الساحة الإقليمية والدولية، موضحاً أن التزامنا بتعزيز الوعي حول الأمن السيبراني يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الوطنية للابتكار والتطوير التكنولوجي لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف «في عصر العولمة الرقمية، يصبح التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني أمراً حيوياً، ونحن نسعى لبناء شراكات استراتيجية مع دول ومنظمات عالمية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العالمي».

جلسة

شارك وفد دولة الإمارات في جلسة بعنوان «تحليل 2030: آفاق الأمن السيبراني»، حيث استعرض رؤى استراتيجية في مجال الأمن السيبراني، وأهمية توسيع الأمان ليشمل الفضاء الخارجي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى كيفية تأمين المدن الذكية ضمن إطار «قرية التعاون العالمي»، مشيراً إلى التحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال.

مشاركة

تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي لتؤكد دورها الرائد وجهودها المتواصلة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وإسهامها الفعال في تشكيل مستقبل الأمن الرقمي على جميع الصعد، وفي وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والهجمات السيبرانية.

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