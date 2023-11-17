تعاون بين محكمة التنفيذ بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي - البيان

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عقد القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، اجتماعاً مع ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لبحث سبل تسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمؤسسة، وضمان فاعلية أكبر في سير العمل.

وذلك في خطوة نحو تعزيز التعاون وتحسين أداء العدالة. وقال : «نحن نلتزم بتحقيق العدالة بأقصى سرعة وكفاءة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حيث سنعمل على تشكيل فريق متكامل يهدف إلى تيسير الملفات وتسريع العمليات القضائية المستعجلة، ونسعى جاهدين لحل المشكلات وتفاديها في أقصر وقت ممكن».

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