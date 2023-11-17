11 مخالفة استنزاف مياه في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس فيصل السركال مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه تم تحرير 11 مخالفة استنزاف مياه في منطقة الصجعة الصناعية.

وذلك من خلال حملة تفتيشية على المواقع الصناعية بالصجعة.

استهدفت تلك الحملة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدائرة الاقتصادية بالإمارة، رصد المخالفات على الموارد المائية، والتي تمثلت في حفر آبار، وتركيب محطات تحلية مياه بهدف بيعها.

وأوضح أن ذلك الأمر يعد مخالفاً، بناء على اللائحة التنفيذية رقم 31 لسنة 2016، الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بشأن المحافظة على الموارد المائية، بالتوجه العام للحفاظ على موارد المياه الطبيعية والمساس بالصحة العامة، وعدم وجود رقابة على جودة المياه المنتجة، ما يسبب مشاكل سواء كانت على الاستخدامات الشخصية أو الأغراض التجارية.

وقال مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: إن الحملات التفتيشية مستمرة في المواقع الصناعية بشكل دائم، كما أن هناك تعاوناً في تنفيذ الحملات مع الجهات الأخرى في الإمارة، مثل القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدائرة الاقتصادية، وبلدية الشارقة، وذلك بهدف ضبط المخالفين، وتوعيتهم في ذات الوقت.

وتابع: هناك بعض الشركات المخالفة تصحح المخالفات وتزيلها، فيتم التعاون معها، مناشداً الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي شركة مخالفة تهدر المياه الجوفية.

ولفت إلى أن إدارة المياه بالهيئة تمنح التصاريح اللازمة للمساكن المنزلية، وخلافها من أجل الزراعة، وذلك وفق اعتبارات فنية وعلمية، ولا تكون بشكل عشوائي، إضافة إلى اختيار موقع حفر الآبار في المزارع حتى لا تؤثر على المزارع المجاورة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز