برنامج «مسرعات دبي»: 300 مشروع مبتكر قدمتها 30 شركة من 13 دولة

المصدر: دبي - البيان

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اختتم برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مرحلته النهائية بمشاركة 30 شركة من 13 دولة، عملت خلال وجودها في «منطقة 2071» لمدة 8 أسابيع على تطوير أكثر من 300 مشروع مقترح لإيجاد حلول مستقبلية ومبتكرة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 100 تحدٍ مختلف طرحتها 33 جهة حكومية بإمارة دبي ضمن البرنامج.

وأعلن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أنه سيتم العمل في المرحلة المقبلة على تطوير وتنفيذ 72 مشروعاً مشتركاً في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين الجهات الحكومية والشركات المشاركة في البرنامج في قطاعين رئيسيين هما مستقبل قطاع الخدمات الحكومية، ومستقبل قطاع الخدمات الإعلامية والاتصال.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق في يونيو الماضي «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.

كما التقى سموه خلال جولة له في «منطقة 2071» الشهر الماضي برواد الأعمال والمبتكرين المشاركين في المرحلة النهائية لبرنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأكد سعيد الفلاسي مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، أن المشاريع التي تم اختيارها ضمن المرحلة النهائية من برنامج مسرعات مركز دبي للذكاء الاصطناعي ستشكل إضافة نوعية لجهود كل الجهات الحكومية بدبي في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مشاريعها ومبادراتها المستقبلية تحقيقاً لرؤية القيادة بضرورة مواكبة التوجهات التكنولوجية العالمية وتبني أحدث الممارسات في العمل الحكومي.

وقال: «قدمت دبي من خلال هذا البرنامج نموذجاً عالمياً جديداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الأفكار المبتكرة لاستشراف مستقبل استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف أدواته في تعزيز جودة الحياة، وتطوير فرصه المستقبلية».

وأشار الفلاسي إلى أن هذا البرنامج أسهم في أن يكون لدى دبي واحدة من أكبر منصات تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن أول مخرجات برنامج المسرعات تمثل في إعلان «دبي الرقمية» عن إطلاق منصة (دبي. AI) بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات ومعلومات عن مدينة دبي بمختلف قطاعاتها بتجربة سهلة.

وأضاف: «سيواصل مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة كهرباء ومياه دبي ومجلس دبي للإعلام وهيئة دبي الرقمية، العمل خلال المرحلة القادمة على تمكين موظفي الجهات الحكومية بأدوات ومهارات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول نوعية وعملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، ودعم رواد الأعمال في هذا المجال من خلال توفير فرص الشراكة والتمويل».

واستقبل برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي طلبات مشاركة من 615 شركة من 55 دولة من حول العالم، وتم تقييم هذه المشاركات من قبل لجنة متخصصة تضم خبراء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليتم دعوة 30 شركة من سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، وكندا، وباكستان، ولبنان، ومصر، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية.

والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، إلى مدينة دبي للمشاركة في المرحلة النهائية.

وشهدت هذه المرحلة مشاركة أكثر من 200 موظف من الجهات الحكومية المشاركة بالبرنامج و100 رائد أعمال من هذه الشركات المتأهلة في مجموعة من ورش العمل والاجتماعات لتطوير المشاريع ضمن قطاعين محوريين هما، مستقبل قطاع الخدمات الحكومية، ومستقبل قطاع الخدمات الإعلامية والاتصال.

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