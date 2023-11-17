أحمد بن شعفار لـ«البيان »: 4.3 مليارات درهم توفير الطاقة باستخدام تبريد المناطق في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أن قيمة توفير الطاقة الكهربائية، التي حققتها المؤسسة على مدار 20 عاماً حتى نهاية العام الجاري عن طريق استخدام تبريد المناطق مقارنة بالأرقام التقليدية بلغت 1216 ميغا وات.

حيث بلغت الوفورات الإجمالية في بناء المحطات الكهربائية، التي حققتها المؤسسة 4 مليارات و300 مليون درهم، مقارنة بالأنظمة التقليدية، إضافة إلى توفير 540 مليون جالون مياه عذبة باستخدام مياه الصرف الصحي، بقيمة تبلغ حوالي 28 مليون درهم.

وقال لـ«البيان» على هامش معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: بلغ إجمالي طاقة التبريد الموصلة حتى نهاية العام الجاري مليوناً و520 ألف طن تبريد، وإجمالي عدد محطات التبريد 86 محطة، وثمة 4 محطات قيد التنفيذ.

كما بلغ إجمالي عدد المباني الذي تستخدم تبريد المناطق 1513، تتوزع كالتالي: 64 % للمباني السكنية، 15% للمباني التجارية، و14% منشآت فندقية و3 % للمنشآت الصحية، و4 % للمنشآت ذات الاستخدامات المتعددة، كما تزود «إمباور» خدمات تبريد المناطق لـ 17 % من المنشآت الفندقية في دبي، فيما بلغ إجمالي عدد المستهلكين 140 ألف مستهلك.

محطة

وتابع: تم ترسية محطة «جميرا بيتش هيلز» لتبريد المناطق على المقاول، والتي تعمل «إمباور» على تشيدها في منطقة جميرا، وستنجز خلال 14 شهراً، وتصل سعة التبريد الإجمالية فيها لـ 48 ألف طن تبريد مع كفاءة إنتاجية تقدر بـ 0.80 كيلوواط لكل طن تبريد، وتعتبر الأعلى كفاءة على مستوى دولة الإمارات.

وأشار أحمد بن شعفار إلى أن عمليات تشييد محطة «جميرا بيتش هيلز» تمضي وفق الجدول الزمني المحدد، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع دخولها الخدمة في الربع الثالث من عام 2024 المقبل، بسعة تبريد إجمالية تصل إلى 48,000 طن تبريد، لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة، بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب، الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي، ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها.

نموذج

وأوضح أنه يتم عرض نموذج محطة «جميرا بيتش هيلز» الجديدة لـ«إمباور»، خلال فعاليات «ويتيكس 2023»، مشيراً إلى أن المعرض يعد منصة عالمية وحدثاً بارزاً يعكس مدى حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون العالمي لطرح أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الطاقة ودعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد، من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة.

وتأتي مشاركة «إمباور» ورعايتها الاستراتيجية للمعرض انطلاقاً من ريادتها العالمية كواحدة من كبريات الشركات العاملة على تطوير ونشر أحدث الوسائل التقنية في مجال تبريد المناطق في العالم، بجانب مشاركتها في وضع الاستراتيجيات العالمية لمواجهة القضايا البيئية ومساعدة الدول الأخرى على تبني حلولاً أكثر استدامة وفعالية للنهوض بقطاع الطاقة والصناعة. وأكد أن «إمباور» تشهد زيادة في الطلب على خدماتها، وتتبنى نموذج عمل مستدام، وتعمل على توسيع نطاق خدماتها لتشمل مشاريع مختلفة في دبي.

وهذا ما يعزز مسيرة نجاح المؤسسة وأدائها القوي ونجاح أعمالها، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات والأرباح، إذ إن هدف المؤسسة هو تعزيز قدرتها الإنتاجية والتشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.

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