باحثون يستكشفون أحدث التطورات في الألواح الشمسية الكهروضوئية

المصدر: دبي - البيان

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يستكشف نخبة من الباحثين والعلماء والمختصين العالميين خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية 2023، أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال خلايا البيروفسكايت الشمسية والخلايا العضوية وغير العضوية والهجينة.

إضافة إلى طرق اختبار الألواح الشمسية الكهروضوئية للتأكد من موثوقيتها ومناسبتها لمناخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية. ويركز المؤتمر على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ لتقييم أدائها، كما يغطي المؤتمر العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

مكانة عالمية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ المكانة العالمية لإمارة دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

ويشكّل المؤتمر زخماً إضافياً لقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تحفيز الابتكار والبحوث والتطوير، وعرض أحدث الابتكارات والبحوث والاكتشافات العلمية في مجال الطاقة الشمسية، واستقطاب العلماء والباحثين والمستثمرين وكبار المتحدثين العالميين لتبادل المعارف والرؤى ومناقشة أهم الأفكار وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع تطوير قطاع الأنظمة الشمسية الكهروضوئية، وتحقيق العائد المتوقع على الاستثمار لجميع المعنيين على طول سلسلة القيمة».

أوراق بحثية

وتركز الأوراق البحثية المشاركة في المؤتمر على أبرز التطورات العلمية والتقنية في مجال خلايا البيروفسكايت الشمسية والخلايا العضوية وغير العضوية والهجينة، حيث تعد مواد البيروفسكايت أحدث المواد التي يتم تطويرها لاستخداماتها في الأجهزة الإلكترونية البصرية والخلايا الشمسية لما لها من خصائص مميزة. ويستكشف المؤتمر آفاق هذه التقنيات الناشئة والمواد الحديثة لتطوير خلايا شمسية منخفضة التكلفة وخفيفة الوزن، ومرنة وصديقة للبيئة، إلى جانب قدرتها على الجمع بين الكفاءة والاستقرار.

مناقشة

ويشهد المؤتمر مناقشة سبل تعزيز موثوقية تقنية خلايا البيروفسكايت الشمسية، والأشواط التي تم قطعها لزيادة قدرتها على التحمل وتحسين استقرارها، علاوة على الدراسات الأساسية حول عمليات التدهور على نطاق النانو، وتصميم خلية البيروفسكايت واختبارها، وتقنيات التصنيع وتقييم سلسلة العمليات وتقييم دورة الحياة، والتقدم السريع لمواد البيروفسكايت الهاليدية العضوية وغير العضوية.

ويناقش العلماء والباحثون والخبراء المشاركون في المؤتمر التقدم الذي تم إحرازه في تطوير الخلايا الشمسية العضوية النقية والخلايا الشمسية الصبغية، وتقنيات تحسين المواد، واستخدام جزيئات الفوليرين وغير الفوليرين ومواد جديدة لنقل الشحنات وتصاميم الخلايا، فضلاً عن تصنيع الخلايا الشمسية واختبارها.

ويسلط المؤتمر الضوء على إثبات المفاهيم التجريبية والنظرية المتعلقة بتطوير الخلايا الشمسية الهجينة وخلايا البيروفسكايت متعددة الوصلات بالكامل، والمفاهيم الجديدة في تصنيع الخلايا الشمسية واختبارها وتنفيذ الوحدات الكهروضوئية.

كما يركز المؤتمر على سبل إطالة عمر الأنظمة الكهروضوئية في الظروف الجوية القاسية، والارتقاء بقدرتها على التحمّل، وتقنيات مواجهة عوامل التلوث في المناطق التي يزداد فيها وجود الغبار ودرجات الحرارة العالية، لضمان إنتاج الطاقة بشكل موثوق وفعال. ويناقش المؤتمر أحدث التقنيات والممارسات المتخصصة في خفض معدلات تدهور الوحدات الكهروضوئية، عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.

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