155 شركة صينية تشارك في المعرض

المصدر: دبي - البيان

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يستقطب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية في دورته الخامسة والعشرين 155 شركة من جمهورية الصين الشعبية، متخصصة في المدن الذكية، المياه، معالجة المياه، الخدمات اللوجستية الذكية، الألواح الشمسية، تخزين الطاقة والأنظمة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة وغيرها.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية إلى أن جناح جمهورية الصين الشعبية في المعرض يسهم في إثراء المعرض، وتعزيز مكانته بوصفه حدثاً رئيسياً على أجندة فعاليات الاستدامة العالمي، ومنصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم.

وتجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية علاقات تاريخية قائمة على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر، وتشهد المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم، وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% بالمقارنة مع عام 2018.

مشيراً إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربياً بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال العام 2022.

وقال الدكتور لي شياو، الرئيس التنفيذي لشركة «ترووين Troowin»: تعد شركتنا إحدى الشركات القليلة في الصين، التي تفوقت في إنتاج التقنيات الأساسية لخلايا الوقود، ولدى الشركة طرق تقنية متعددة.

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