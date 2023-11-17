الدورة الـ25 من«ويتيكس» تستقطب 26 شركة من الهند

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 26 شركة من جمهورية الهند متخصصة في بوابات إنترنت الأشياء المعتمدة على تقنيات الجيل الرابع، مختلف أنواع البطاريات مثل البطاريات الأنبوبية والبطاريات الشمسية وبطاريات المركبات، حلول تنقية الهواء، أنظمة رصد أعطال شبكة الطاقة، المنازل الذكية المستدامة.

حلول الوقاية من أضرار الرطوبة على المباني، إنتاج ومعالجة المياه، معدات تنقية المياه للقطاعات السكنية والصناعية والتجارية، محطات المياه المعتمدة على تقنية التناضح العكسي، أنظمة فلترة المياه، برمجيات إدارة محطات الطاقة الشمسية، العدادات الذكية للاستخدامات الصناعية والمنزلية، إضافة إلى جميع معدات ومنتجات قطاعي الطاقة والمياه.

علاقات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند نمواً مستمراً، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

بما يخدم مصالح الطرفين. ويشكل «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» فرصة سنوية لترسيخ أواصر الاستثمارات والشراكات والعلاقات التجارية، وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الرقمي والشبكات الذكية والاستدامة.

وتعد السوق الهندية واحدة من أهم الأسواق العالمية الاستراتيجية لدولة الإمارات، كونها تحمل فرصاً واعدة للاستثمار والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة الآسيوية، وهو ما أهلها لأن تصبح الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات خلال عام 2022، مستحوذة على 8% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند، والأول عربياً خلال عام 2022.

وقال كيه ناجاراج، مدير شركة «ساكثي أكيوميلاتورز»: تسعدنا المشاركة في معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 2023 للعام الثاني على التوالي، حيث تشكل هذه المشاركة إضافة مهمة للشركة بالنظر إلى نوعية زوار المعرض ومستوى التفاعل والتواصل المتبادل.

سنقدم خلال المعرض أحدث المنتجات الرائدة لمصنعينا المتطورين في كل من بنغالور، وكارناتاكا في الهند، ومنها البطاريات الأنبوبية المغمورة الخاصة بتطبيقات الطاقة الشمسية ومزودات الطاقة غير المنقطعة.

أهداف

كما أوضح كونال ألمادي، الشريك المؤسس لشركة إنتيلو«، أن مشاركتهم في معرض»ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 2023 تدعم أهداف الشركة التي تستهدف إنشاء أصول للطاقة الشمسية تدوم مدى الحياة.

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