30 مشروعاً سكنياً استثمارياً جديداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تنفيذ 30 مشروعاً سكنياً استثمارياً خلال المرحلة المقبلة توفر أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية على مستوى إمارة أبوظبي.

كما أعلنت الدائرة عن أحدث المشاريع التي أطلقتها والمتمثل في «مركز أبوظبي العقاري»، والذي يشمل بنية تحتية تضم 3 بلديات هي بلدية أبوظبي والعين والظفرة، يعمل على توحيد وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات العقارية لدعم جهود قيادة دفة نمو منظومة القطاع العقاري في الإمارة.

وكشفت الدائرة عن استعدادها في الوقت نفسه لإطلاق خطة ترويجية متكاملة لإمارة أبوظبي ضمن منظومة شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

وجهة استثمارية

كان مجلس البطين في أبوظبي نظم محاضرة بعنوان «خارطة الاستثمار العقاري في أبوظبي»، قدمتها شفيقة نادر البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص بدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأكدت البلوشي أن إمارة أبوظبي تشكل، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، منطقة جذب ووجهة استثمارية عقارية عالمية، مدعومة بمنظومة تشريعات وقوانين، توفر مظلة أمان للمستثمرين ورؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يفسر النهضة العقارية الكبيرة في أبوظبي.

حيث حقق القطاع العقاري قفزة عملاقة إلى الأمام، جعلت الإمارة أحد الخيارات المفضلة لرؤوس الأموال والراغبين في الاستثمار الآمن والمزدهر على مستوى العالم.

ولفتت إلى إقرار الدائرة العديد من المشاريع التطويرية العقارية، تضمنت إقامة أول مشروع في منطقة الظفرة، تجري حالياً عملية تسجيله، يشتمل على حزمة متكاملة من الوحدات السكنية والفنادق والمرافق الخدمية ذات المعايير العالمية، والتي سيكون لها دور مهم في دعم المشاريع الاستثمارية التي تشهدها المنطقة.

وفي بداية المحاضرة استهلت شفيقة البلوشي المحاضرة بكلمة أعربت فيها عن سعادتها بالتواجد في هذا المجلس العامر الذي يستضيف الأمسيات العلمية والفكرية، ودوره في ترسيخ ثقافة التواصل ونشر الثقافة بين كل فئات المجتمع.

مؤكدة في الوقت نفسه أن الاهتمام والرعاية من الجهات المعنية في حكومة أبوظبي يظهران مدى التوجه لدى الحكومة بالاستثمار في المشاريع العقارية وتشجيع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من منظومة الخدمات العالمية المتميزة التي تقدمها إمارة أبوظبي.

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